Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 14 человек

Число погибших в Индии в результате схода ледника в штате Уттаракханд выросло до 14, сообщила полиция округа Чамоли, где произошло ЧП.

"Продолжается операция по спасению тех, кто оказался в туннеле. Предпринимаются попытки открыть путь, проникнув внутрь туннеля с помощью строительной техники. На данный момент спасено 15 человек и извлечено 14 тел из разных мест", - сообщила полиция в Twitter.

По данным МВД Индии, сошедший в воскресенье утром ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла гидроэлектростанцию "Ришиганга" мощностью 13,2 МВт.

В поисковой операции принимают участие национальные и местные спасатели, сотрудники Индо-тибетской полиции и военные,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Спасателям удалось извлечь 15 человек, строивших гидроэлектростанцию "Тапован" и находившихся в момент ЧП в туннеле. В настоящий момент продолжается операция по извлечению рабочих из еще одного тоннеля. По предварительным оценкам, там может находиться от 30 до 35 человек.

Как сообщил накануне Государственный центр по управлению бедствиями, всего пропавшими без вести считаются около 170 человек, в основном работники на гидроэлектростанциях.