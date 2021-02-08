На концерте “Ретро джаз” Государственного джаз-оркестра Армении прозвучат жемчужины 20-го века

Государственный джаз-оркестр Армении с программой “Ретро джаз” 19 февраля выступит в зале Союза архитекторов Армении.

Как передает «Арменпресс», оркестр под руководством художественного руководителя и дирижера Армена Хюснунца вернет нас к первой половине 20-го века - золотому периоду великих джаз-бэндов. Будут исполнены произведения Дюка Эллингтона, Глена Миллера, Томми Дорси, County Base, Артемия Айвазяна.

“Конечно, жемчужины ретро-джаза уместить в программу одного концерта очень сложно, так как их объем достаточно велик, но оркестр постарался объединить самые известные имена. Особо следует отметить армянский джазовый оркестр, основанный Артемием Айвазяном, преемником которого является наш оркестр. Разработана интересная программа, которая представит как мировое, так и армянское джазовое наследие”, - сказал Армен Хюснунц.

После почти годового перерыва оркестр на своей базе - в зале Союза архитекторов Армении возобновляет цикл тематических концертов. До этого музыканты поддерживали связь со зрителями своими онлайн выступлениями, выступали небольшими составами, с соблюдением всех правил противоэпидемической защиты. Теперь есть возможность выступить полным составом, и они составили программу этого концерта.

Осенью прошлого года джаз-бэнд записал компакт-диск, который в ближайшее время будет представлен публике.