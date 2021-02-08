В Южной Корее из-за птичьего гриппа с ноября уничтожили почти 26 млн голов домашней птицы

Не менее 87 очагов высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 выявлено на территории Республики Корея по состоянию на утро понедельника. Об этом сообщило министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства.

По его данным, ветеринары исследуют еще один предполагаемый очаг инфекции на ферме в городе Почхон (провинция Кёнгидо), где содержатся 160 тыс. кур,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В профилактических целях в стране с конца ноября прошлого года уничтожено в общей сложности почти 26 млн голов домашней птицы. Розничные цены на куриные яйца возросли за последнюю неделю на 43,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Куриное мясо подорожало за тот же период более чем на 15%, а утиное - на 35%.

Для стабилизации цен на период до 30 июня правительство отменило импортные тарифы на куриные яйца и семь видов птицеводческой продукции.