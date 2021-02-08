Состоялся чемпионат Армении по настольному теннису людей с ограниченными возможностями

“Для спорта нет ограничений”: под этим девизом 6 и 7 февраля в ереванском СК “Динамо” прошел чемпионат Армении по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями, в котором приняли участие 26 спортсменов из областей Республики Армения и из Арцаха. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования,науки, культуры и спорта Армении.

Турнир был организован Федерацией настольного тенниса Армении при поддержке Министерства НОКС.

Соревнования проводились в двух группах, в коляске и без. Арман Саргсян занял первое место в соревнованиях на колясках, Эрик Саркисян - второе, в тройке лидеров финишировал Согомон Нерсисян. Геворг Бегларян стал чемпионом в мужских соревнованиях без инвалидной коляски, Тигран Петросян - вторым, Артур Галстян - третьим. Мелине Казарян - победительница в борьбе девушек, Элен Саркисян - вторая, Анаит Варданян - бронзовый призер.

По словам президента Армянской федерации настольного тенниса людей с ограниченными возможностями Камо Давтяна, этот чемпионат стал очередным поводом доказать, что нет ничего невозможного, если человек использует все свои усилия. “Деятельность нашей федерации служит и этой цели. Ранее соревнования и тренировки организовывались спонсорами и организациями, в этом году мы впервые получили государственное содействие, что, естественно, является радостным и окрыляющим фактом. Вследствие эпидемии теннисисты долгое время не тренировались, что негативно повлияло на их форму. Им предстоит восстановить форму и готовиться к международным турнирам и к Паралимпийским играм”.

Президент федерации доволен количеством участников чемпионата․ “Мы должны учитывать тот факт, что привлечь людей с ограниченными возможностями в мир спорта - непростая задача. Федерация занимается популяризацией спорта и привлечением участников из регионов. Мы на связи со спортивными школами и муниципалитетами регионов, всем желающим нужно дать возможность тренироваться на месте. Одна из наших приоритетных задач в этом году - привлечь к тренировкам, а затем и к турнирам людей, любящих настольный теннис, получивших инвалидность во время войны. Я должен отметить, что на этом чемпионате уже был такой участник”.

Напомним, что объем государственного содействия спорту людей с ограниченными возможностями из госбюджета в этом году увеличился в несколько раз, составив около 104 миллионов драмов вместо 29 миллионов драмов прошлого года. Кроме того, увеличилось и количество бенефициаров, и в этом году к организациям, получающим содействие, присоединилась и Армянская федерация настольного тенниса людей с ограниченными возможностями.