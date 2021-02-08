В Мартуни, Хнацахе и Айгестане обезвреживаются взрывоопасные боеприпасы

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах сообщает, что сегодня саперные отряды службы ГСЧС МВД Арцаха работы по обезвреживанию будут вести в городе Мартакерт, на территориях, прилегающих к населенным пунктам Варнкатах, Мец Шен и Чанкатах Мартакертского района.

Как сообщили «Арменпресс» в Государственной службе по ЧС МВД Республики Арцах, Фонд “Центр гуманитарного разминирования” взрывные работы проведет в городе Мартуни и в прилегающих населенных пунктах, в общинах Хнацах и Айгестан Аскеранского района.