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В Мартуни, Хнацахе и Айгестане обезвреживаются взрывоопасные боеприпасы

В Мартуни, Хнацахе и Айгестане обезвреживаются взрывоопасные боеприпасы

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах сообщает, что сегодня саперные отряды службы ГСЧС МВД Арцаха работы по обезвреживанию будут вести в городе Мартакерт, на территориях, прилегающих к населенным пунктам Варнкатах, Мец Шен и Чанкатах Мартакертского района.

Как сообщили «Арменпресс» в Государственной службе по ЧС МВД Республики Арцах, Фонд “Центр гуманитарного разминирования” взрывные работы проведет в городе Мартуни и в прилегающих населенных пунктах, в общинах Хнацах и Айгестан Аскеранского района.


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