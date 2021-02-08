В Эквадоре пройдет второй тур выборов президента

Ни один из кандидатов в президенты Эквадора не заручился достаточной поддержкой избирателей для победы в первом туре. Об этом свидетельствуют данные Национального избирательного совета, полученные в воскресенье после быстрого подсчета голосов.

Так, Андрес Араус, который представляет левоцентристскую коалицию "Союз ради надежды", набирает 31,5% голосов. На втором месте находится Яку Перес из левого "Движения за многонациональное единство Пачакутик" (20,04%), на третьем - кандидат от правоцентристского "Движения КРЕО" экс-банкир Гильермо Лассо (19,97%),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов или свыше 40% при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Как ожидается, 11 апреля состоится второй тур выборов, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.