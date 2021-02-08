“Новая книга” -1/21: издаваемые в Армении книги - в проекте Арменпресс

Информационное агентство «Арменпресс» восстанавливает свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник Арменпресс будет сообщать читателям о книгах, изданных армянскими издательствами. Читатели будут информированы о новых книгах, знакомиться с классическими произведениями и тенденциями развития современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил четыре примечательных произведения, в 4 сериях, изданных различных издательствами в 2021 году, уже переданных на суд общественности.

Армянский автор

Айк Сирунян, “Адамамут”

В серии “Современная литература” выходит в свет сборник стихов и эссе “Адамамут” молодого автора Айка Сируняна. Несмотря на молодой возраст автора, ему есть, что сказать, а его уникальный почерк предопределяет, что в современной армянской литературе он займет достойное место. Автору умело удалось навести мосты между классической армянской литературой и современным поэтическим стилем. Книга выпущена издательством “Edit Print”.

Переводческая литература

Торнтон Уайлдер, “Мост короля Людовика Святого”

Роман Торнтона Уайлдера “Мост короля Людовика Святого” опубликован в серии “Иностранная литература”. Судьба, случайность, закономерность или вмешательство Бога? Этот аллегорический роман Торнтона Уайлдера, написанный в 1927 году, считается одним из шедевров американской литературы двадцатого века и может помочь читателю сориентироваться, но не более того. Перевод с английского Арташеса Эмина. Книгу издал “Антарес”.

Детская литература

Фрэнсис Ходжсон Бернетт, “Маленькая принцесса”

Сара Кроу со своим отцом приезжает в Лондон, чтобы учиться в колледже мисс Минчин. Сара, которую всегда окружала безграничная любовь и забота отца, попадает в необычную среду. Любимое занятие девушки - придумывать всевозможные интересные беседы, которыми одержимы и она, и ее маленькие слушатели, другие монахини школы мисс Минчин. Но в жизни бывают взлеты и падения, и горькие испытания не обходят стороной и Сару. Даже в самых сложных условиях задумчивая героиня Бернетт не перестает быть доброй и сострадательной, находчивой и мудрой, и вести себя как настоящая принцесса. Уже более ста лет “Маленькая принцесса” продолжает оставаться одним из самых ярких примеров английской детской литературы, сохраняя свое неповторимое очарование для больших и маленьких читателей.

Перевод Алвард Дживанян. Иллюстрации Реджинальда Б. Береза. Книгу издал “Зангак”.

Документальная литература

Самвел Горгян, “Спустя 1 минуту”

Новая книга Самвела Горгяна “Спустя 1 минуту”, автора бестселлера “Ваш собственный бизнес в Армении” предназначена для тех, кто ценит каждую минуту, хочет раскрыть весь свой потенциал, решил превратить препятствия в возможности, не упускать возможности, всегда стремиться вперед - #AlwaysForward.

“Спустя 1 минуту” готовит человека к принятию важных решений в жизни, бизнесе и в работе. Показывает, как добиться непревзойденного результата, всегда двигаться вперед. Книгу издал “Антарес”.

“Новую книгу” представила Роза Григорян.

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