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“Барселона” обыграла “Бетис”

“Барселона” обыграла “Бетис”

В 22-м туре чемпионата Испании по футболу каталонская “Барселона” на выезде сыграла с “Бетисом”.

Как передает «Арменпресс», матч отличился обилием забитых мячей. На два гола “Бетиса” в авторстве Борхи Иглесиаса и Виктора Руиса “Барселона” ответила мячами Лионеля Месси и Франсишку Трискао,  автором еще одного автогола “Бетиса” стал тот же Руис.

После этой победы “сине-гранатовые” по количеству очков сравнялись с “Реалом”. Два испанских гранд клуба имеют по 43 очка и делят 2 - 3 места. В турнирной таблице Ла Лиги лидирует мадридский “Атлетико”. Он набрал 50 очков.


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