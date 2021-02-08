После очередной победы “Лацио” в счете сравнялся с “Ромой”

В 21-м туре чемпионата Италии по футболу “Лацио” в Риме встретился с “Кальяри”.

Как передает «Арменпресс», столичная команда победила с минимальным счетом. Единственный и победный гол “Лацио” на 61-й минуте матча забил Чиро Иммобиле. “Кальяри” не удалось переломить ход игры. Команда потерпела поражение.

После этого тура “Лацио” в турнирной таблице Серии “А” делит 4 - 5 места с “Ромой”. Оба римских клуба имеют по 40 очков. Лидером турнирной таблицы остается "Милан”, который в своем активе имеет 49 очков. На втором месте “Интер” с 47 очками.