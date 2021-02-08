“Челси”, возглавляемый Тухелем, одержал третью победу подряд

В матче 23-го тура чемпионата Англии “Челси” на выезде сыграл с “Шеффилд Юнайтед”.

Как передает «Арменпресс», “аристократы” открыли счет в концовке первой половины матча. На 43-й минуте автором гола стал Мейсон Маунт. Автогол Рюдигера на 55-й минуте сравнял счет. На 58-й минуте Жоржиньо безошибочно реализовал пенальти. Игра закончилась со счетом 1:2.

Команда Тома Тухеля в Премьер-лиге одержала третью победу подряд. Сейчас лондонский клуб с 39 очками занимает 5-е место турнирной таблицы. Лидирует “Манчестер Сити” с 50 очками.