Около 2,4 тыс. человек обратилось за помощью в пункт приема граждан в Нагорном Карабахе

В Степанакерте продолжает работу пункт приема граждан, где организована «горячая линия» по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести. Их поиск осуществляется российским миротворческим контингентом во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста, азербайджанской и армянской сторон. Все обращения фиксируются, заносятся в базу данных и передаются в совместные поисковые группы.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Минобороны РФ всего за помощью в пункт приема граждан обратилось более 2 392 человека, в том числе 584 – по телефону «горячей линии».

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.