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Ларс закрыт для грузовиков с прицепом. На  российской  стороне  скопилось около  600 грузовиков

Ларс закрыт для грузовиков с прицепом. На  российской  стороне  скопилось около  600 грузовиков

На территории Армении есть закрытые, труднопроходимые автомобильные дороги. Перевал Варденяц труднопроходим для грузовиков с прицепами, для остальных транспортных средств - проходим, в Арагацотнском районе закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на дорогах Гегаркуникской области и участке Горайк-Зангер Сюникской области местами гололед. 

Согласно данным,  полученным МЧС РА из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, в связи с опасностью схода лавин  автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для большегрузов с прицепом, для других видов  транспорта дорога  проходима. С российской стороны здесь скопилось около 600 грузовиков.

Водителям рекомендуется  ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

 


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