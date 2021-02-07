Предстоятель Арцахской епархии епископ Вртанес Абраамян отслужил первую епархиальную литургию

Предстоятель Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви епископ Вртанес Абраамян отслужил свою первую епархиальную литургию в Арцахе.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха в сообщении на своей странице в Facebook.

«В Соборе Покрова Пресвятой Богородицы в Степанакерте предстоятель Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви епископ Вртанес Абраамян отслужил первую епархиальную литургию, на которой присутствовали представители властей Арцахской Республики во главе с президентом Араиком Арутюняном.

В литургии во имя Отца и Сына и Святого Духа также принял участие министр внутренних дел Арцахской Республики Карен Саркисян.

Праздничная Святая Бессмертная литургия проходила при участии Патриаршего посланника по особым поручениям Его Преосвященства архиепископа Паргева Мартиросяна, более 30 лет возглавлявшего Арцахскую епархию», - говорится в сообщении.