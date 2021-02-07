В Армении осадков не ожидается. Воздух прогреется на 2-4 градуса, в Ереване  — до  +15

Днем 7 февраля и 8-12 февраля в Армении осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с.

8-9 февраля температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, днем 7 февраля и 8-12 февраля в Ереване осадков не ожидается.