В Армении осадков не ожидается. Воздух прогреется на 2-4 градуса, в Ереване — до +15
Днем 7 февраля и 8-12 февраля в Армении осадков не ожидается.
Ветер юго-западный, 5-10 м / с.
8-9 февраля температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, днем 7 февраля и 8-12 февраля в Ереване осадков не ожидается.
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