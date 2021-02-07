Время в Ереване: 11:07:36,   7 Февраль

В Армении осадков не ожидается. Воздух прогреется на 2-4 градуса, в Ереване  — до  +15

В Армении осадков не ожидается. Воздух прогреется на 2-4 градуса, в Ереване  — до  +15

Днем 7 февраля и  8-12 февраля в Армении осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с.

8-9 февраля температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса.

 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, днем 7 февраля и  8-12  февраля в Ереване осадков не ожидается.


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