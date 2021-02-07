Более 150 человек пропали без вести при сходе ледника в Индии
Более 150 человек пропали при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд, сообщает телеканал NDTV.
По предварительным данным, большая часть пропавших без вести — рабочие гидроэлектростанции Ришиганга, на которую пришелся основной удар стихии.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, огромные ледовые массы сошли вниз по горным гималайским рекам Алакнанде и Дхаулиганге и вызвали наводнение в высокогорных районах. Расположенные ниже по течению гидроэлектростанции в городах Сринагар, Ришикеш и Харидвар экстренно сбрасывают воду. Таким образом власти пытаются остановить разрушения.
Под угрозой оказалась безопасность рабочих, занятых на проектах по сооружению автомобильных и железнодорожных мостов в этом районе, а также в расположенных рядом с рекой поселениях. В связи с наводнением власти начали эвакуацию поселений, расположенных ниже гидроэлектростанции.
उत्तराखण्ड में फिर आई आपदा, चमौली में टूटा नंदा देवी ग्लेशियर, भची भयानक तवाबी, कई लोग बहे, देखें वीडियो#Chamoli#Uttarakhand#chamolipolice pic.twitter.com/OySbcH9PCc— leadnationfirst (@leadnationfirst) February 7, 2021
Фото – ТАСС
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