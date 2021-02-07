Более 150 человек пропали без вести при сходе ледника в Индии  

Более 150 человек пропали при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд, сообщает телеканал NDTV.

По предварительным данным, большая часть пропавших без вести — рабочие гидроэлектростанции Ришиганга, на которую пришелся основной удар стихии.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, огромные ледовые массы сошли вниз по горным гималайским рекам Алакнанде и Дхаулиганге и вызвали наводнение в высокогорных районах. Расположенные ниже по течению гидроэлектростанции в городах Сринагар, Ришикеш и Харидвар экстренно сбрасывают воду. Таким образом власти пытаются остановить разрушения.

Под угрозой оказалась безопасность рабочих, занятых на проектах по сооружению автомобильных и железнодорожных мостов в этом районе, а также в расположенных рядом с рекой поселениях. В связи с наводнением власти начали эвакуацию поселений, расположенных ниже гидроэлектростанции.

Фото – ТАСС