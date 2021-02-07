На территории Армения есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Ларс закрыт для грузовиков

На территории Армении есть закрытые, труднопроходимые автомобильные дороги.

Перевал Варденяц труднопроходим для грузовиков с прицепами, для остальных транспортных средств - проходим, в Арагацотнском районе закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на дорогах Гегаркуникской области и участке Горайк-Зангер Сюникской области местами гололед.

Согласно данным, полученным МЧС РА из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, в связи с опасностью схода лавин автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для большегрузов, для других видов транспорта дорога проходима. С российской стороны здесь скопилось 370 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.