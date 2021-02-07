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COVID-19: в Армении зарегистрирован 151 случай заражения, 143  человека выздоровели, скончались - 3 

COVID-19: в Армении зарегистрирован 151 случай заражения, 143  человека выздоровели, скончались - 3 

По состоянию на 11:00 часов 7 февраля, в Армении подтверждено 168 тысяч 88 случаев заболевания коронавирусом, из них - 159 тысяч 720 случаев выздоровления, 3117 - смерти.

Фактически 4 тысячи 472 пациента получают лечение от коронавирусной болезни.. В целом проведено 664 тыс. 325 тестирований.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства здравоохранения Республики Армения, 6 февраля было проведено 2576 анализов, из которых подтвержден 151 новый случай заболевания коронавирусом. Подтверждено 143 случая выздоровления и 3 случая смерти.

 

 


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