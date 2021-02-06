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Самолет Москва-Амстердам подал сигнал тревоги в воздухе и возвращается

Самолет Москва-Амстердам подал сигнал тревоги в воздухе и возвращается

Пассажирский самолет Airbus A320, выполнявший рейс Москва-Амстердам, подал сигнал тревоги.  

Как  передает Арменпресс, об этом сообщил авиационный сайт Flightradar24.

Через двадцать минут после вылета из московского аэропорта Шереметьево самолет подал сигнал тревоги, чтобы изменить направление и вернуться. Причина сигнала тревоги в настоящее время не сообщается.

Аэрофлот сообщает, что жизни и здоровью пассажиров ничто не угрожает.


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