Температура воздуха в республике повысится на 2-4 градуса.
Во второй половине дня днем 6 февраля и с 7 по 11 февраля на территории республики ожидается погода без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м / с.
Как передает Арменпресс, по сообщению МЧС РА, 8-9 февраля температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса.
Днем 6 февраля и с 7 по 11 февраля в Ереване осадков не ожидается.
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