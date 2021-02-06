Время в Ереване: 11:07:36,   6 Февраль

Температура воздуха в республике повысится на 2-4 градуса.

Температура воздуха в республике повысится на 2-4 градуса.

Во второй половине дня днем 6 февраля  и с 7 по 11 февраля на территории республики ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с. 

Как  передает Арменпресс, по сообщению МЧС РА, 8-9 февраля температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса.

Днем 6 февраля  и с 7 по 11 февраля  в Ереване осадков не ожидается.


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