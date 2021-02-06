Температура воздуха в республике повысится на 2-4 градуса.

Во второй половине дня днем 6 февраля и с 7 по 11 февраля на территории республики ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с.

Как передает Арменпресс, по сообщению МЧС РА, 8-9 февраля температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса.

Днем 6 февраля и с 7 по 11 февраля в Ереване осадков не ожидается.