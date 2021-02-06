Движение «Сильная Армения с Россией. За новый союз» передало свои требования исполнительной власти

Члены движения «Сильная Армения с Россией. За новый союз» передали правительству свои требования.

Как передает Арменпресс, об этом заявил член оргкомитета, бывший депутат НС Айк Бабуханян в конце организованного движением шествия, на площади Республики.

«Мы, участники сегодняшней акции, пришли сюда, чтобы рассказать людям в здании правительства о создании нашего движения и донести наши требования», - сказал Бабуханян.

Член оргкомитета отметил, что они требуют улучшения армяно-российских отношений, повышения уровня обороны и безопасности Родины.

«На этом считаем наше шествие оконченным, в дальнейшем будут встречи в регионах и в Ереване. В ближайшее время организуется митинг, о котором мы сообщим», - сказал он.

6 февраля состоялось учредительное собрание движения «Сильная Армения с Россией. За новый союз», после которого участники движения прошли к зданию правительства.