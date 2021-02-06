Движение «Сильная Армения с Россией. За новый союз» совершает шествие к правительству

Движение «Сильная Армения с Россией. За новый союз» совершает шествие к зданию правительства.

Как передает Арменпресс, требование движения — отставка премьер-министра Никола Пашиняна.

Акции предшествовала учредительная конференция движения, на которой член оргкомитета, бывший депутат Айк Бабуханян представил приоритеты движения «Сильная Армения с Россией. За новый союз».

«Давайте начнем наше движение вместе, давайте сегодня вместе откроем путь, который позволит нашему народу увидеть свое будущее, будущее своих детей и внуков на нашей Родине. Позволит открыть этот путь, чтобы они могли вернуться в Армению из колоний нашей диаспоры, увидеть безопасную, сильную, справедливую страну и общество, которое живет и учится», - сказал Бабуханян.