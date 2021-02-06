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Covid-19: в Грузии коронавирусом заразились еще 602 человека. Количество смертей увеличилось на 11

Covid-19: в Грузии коронавирусом заразились еще 602 человека. Количество смертей увеличилось на 11

По состоянию на 6 февраля в Грузии зарегистрировано 602 новых случая заражения коронавирусом. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 261 620 человек.

В Грузии за последние 24 часа лечение от коронавируса прошли еще 569 пациентов. Умерли еще 11 человек. Всего в стране преодолели болезнь  252.815 человек, а  умерло от инфекции - 3269 человек. 

По состоянию на 11:00часов  6 февраля в Армении подтверждено 211 новых случаев заболевания коронавирусом, 227 граждан выздоровели, 5 умерли. Всего в стране подтверждено 167937 случаев заболевания коронавирусом,   159 тысяч 577 человек выздоровели, 3114 умерли. В настоящее время лечение от коронавируса проходят 4467 пациентов.


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