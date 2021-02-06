Национальный центр онкологии серьезно борется с теневым оборотом

Директор Национального онкологического центра Нарек Манукян представил три основных стратегических направления центра, благодаря которым они пытаются в несколько раз повысить уровень предоставляемых больницей услуг.

«Первое - это улучшение бытовых условий центра, необходимых для современных стационаров. В здании множество отделений не ремонтировались после строительства – еще с 80-х годов.

Второе: оснастить центр лучшим в мире оборудованием. Центром приобретено около 23 новых видов оборудования.

Третье возможное направление - подготовка специалистов за рубежом. В прошлом году из-за эпидемии возникли проблемы с выездом за границу. Надеюсь, что в этом году эти проблемы исчезнут, м весь медицинский персонал будет проходить долгосрочное обучение в лучших зарубежных клиниках», - в беседе с Арменпресс сказал Нарек Манукян.

Касаясь распространения теневого оборота в медицинских учреждениях, директор центра подчеркнул, что с этим явлением ведется серьезная борьба со стороны его самого и руководства. С другой стороны, по словам Манукяна, повышаются зарплаты врачей, что является стимулом для устранения этого явления.

«Теневой оборот - уродливое явление в медицинских учреждениях, и оставив медицинские мероприятия, мы сосредоточены именно на этом явлении. Это явление должны искоренять все медицинские учреждения», - заключил Манукян.