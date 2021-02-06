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«Арарат» с крупным счетом обыграл «Родину» в товарищеском матче

«Арарат» с крупным счетом обыграл «Родину» в товарищеском матче

Ереванский «Арарат» продолжает сборы в ОАЭ. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба. 

Команда Вардана Бичахчяна провела товарищеский матч с российской «Родиной».

Матч завершился победой - 4:0. Счет открыл Артак Едигарян, который в первом тайме забил гол с дальнего броска с пенальти. «Арарат» забил в первом тайме еще один мяч. После индивидуальной передачи и броска Эдгара Малакяна счет стал 2:0. 

Во втором тайме «Арарат» отправил в ворота соперника еще два мяча. После паса Эдгара Малакяна Максим Задерака увеличил счет до 3:0, а через несколько минут украинский новичок отличился индивидуальной игрой, установив окончательный счет — 4:0.

Добавим, что в двух предыдущих товарищеских матчах в ОАЭ «Арарат» обыграл команды  «Атлетико Арабия» (1:7) и «Лива» (1:4).


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