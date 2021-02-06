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Премьер-министр Франции не исключил возможность повторного введения в стране карантина

Премьер-министр Франции не исключил возможность повторного введения в стране карантина

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом во Франции власти страны могут принять решение об установлении карантинного режима в стране в третий раз. 

Как  передает Арменпресс  со ссылкой на  РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс в интервью Ouest-France. 

«Никто не может быть уверен, что мы сможем победить эпидемию, не объявив новый режим карантина. Очевидно, что темп  распространения болезни  во Франции в последние дни снизился. Это произошло в результате  мер, принятых властями в течение нескольких недель. В случае резкого ухудшения ситуации будет объявлен новый карантин», - сказал он.

Сославшись на тот факт, что большое число французов выступают за объявление карантина, Кастекс сказал. «Все не так просто. Не забывайте, что эффективность карантина связана с тем, что большое количество магазинов, например школы, необходимо закрыть. А Франция - одна из тех стран, которым удавалось поддерживать работу школ максимально долго с самого начала эпидемии. Мы можем этим гордиться».


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