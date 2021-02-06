Covid-19: в России за один день подтверждено 16 тысяч 627 новых случаев

За один день в РФ подтверждено 16.627 новых случаев коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что уже пять дней количество новых случаев не превышает 17 тысяч.

Скорость распространения инфекции снизилась до 0,42. Около 10,9% случаев Covid-19 протекают бессимптомно. За прошедшие сутки заболевание преодолели 22 831 человек, 497 человек скончались.

Общее количество подтвержденных случаев - 3 миллиона 951 тысяча 233, умерли 76 тысяч 229 человек, выздоровели 3,4 миллиона человек.