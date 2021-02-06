В связи с опасностью схода лавин автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для большегрузов

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для большегрузов в связи с лавиноопасностью.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, для других видов транспорта дорога проходима. С российской стороны здесь скопилось 370 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.