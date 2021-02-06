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В связи с опасностью схода лавин автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для большегрузов

В связи с опасностью схода лавин автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для большегрузов

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для большегрузов в связи с  лавиноопасностью. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, для других видов  транспорта дорога  проходима. С российской стороны здесь скопилось  370 грузовиков.

Водителям рекомендуется  ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.


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