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В разных общинах Арцаха будет проведено обезвреживание взрывных устройств и оружия

В разных общинах Арцаха будет проведено обезвреживание взрывных устройств и оружия

В Арцахе  — в городе Мартуни, в селах Керт, Караундж, Колхозашен Мартунинского района, а также в общинах Хнацах и Айгестан Аскеранского района будет проведено обезвреживание взрывных устройств и оружия. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел  Республики Арцах. 

«Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел  Республики Арцах сообщает, что в селах Мартуни, Керт, Караундж, Колхозашен Мартунинского района, а также в общинах Хнацах и Айгестан Аскеранского района планируется обезвреживание взрывных устройств  и другого оружия".

Служба  призывает не  впадать в  панику,  услышав взрывы.


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