В разных общинах Арцаха будет проведено обезвреживание взрывных устройств и оружия

В Арцахе — в городе Мартуни, в селах Керт, Караундж, Колхозашен Мартунинского района, а также в общинах Хнацах и Айгестан Аскеранского района будет проведено обезвреживание взрывных устройств и оружия.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах.

«Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах сообщает, что в селах Мартуни, Керт, Караундж, Колхозашен Мартунинского района, а также в общинах Хнацах и Айгестан Аскеранского района планируется обезвреживание взрывных устройств и другого оружия".

Служба призывает не впадать в панику, услышав взрывы.