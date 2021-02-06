В ближайшие дни сейсмоактивность будет проявляться в виде слабых и средней силы землетрясений

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения представило подробности землетрясения, произошедшего в Армении 5 февраля.

Как передает Арменпресс, МЧС сообщает, что 5 февраля в 19:36 по местному времени в 5 км к северо-востоку от села Шоржа Гегаркуникской области на глубине 10 км произошло землетрясение силой 4,7 балла, сила которых в эпицентре по шкале MSK-64 составила 6-7 баллов. Он ощущался силой 5-6 баллов в Гегаркуникской области, во многих населенных пунктах Котайкской, Тавушской, Лорийской и Араратской областей - силой 4-6 баллов, в городе Ереван - силой 3-4 балла. За землетрясением последовало около 60 проявлений сейсмической активности.

Отмечается, что в зоне эпицентра, по описанной ранее ситуации, в 1933-1947 годах, произошли землетрясения магнитудой соответственно M = 5․0 и M = 4․8. Сейсмический мониторинг Территориальной службой сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям осуществляется круглосуточный мониторинг территорий Республики Армения, Республики Арцах и прилегающих территорий.

«В связи с вышеупомянутыми сейсмическими событиями особое внимание было уделено оценке текущей сейсмоопасности. Проведен анализ геофизико-гидрогеохимических данных.

Согласно последним данным Национальной сети сейсмического мониторинга, перед землетрясением увеличилось количество аномальных проявлений. Они еще не закончились. Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод, что в ближайшие дни сейсмичность продолжит проявляться в виде слабых и средней силы землетрясений в Республике Армения и на прилегающих территориях. В то же время, согласно имеющимся данным, вероятность сильных сейсмических толчков невелика. Территориальная служба сейсмической защиты МЧС осуществляет круглосуточный мониторинг․ Информация о ситуации будет предоставляться регулярно», - говорится в сообщении.