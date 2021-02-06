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В ближайшие дни сейсмоактивность будет проявляться в виде слабых и средней силы землетрясений

В ближайшие дни сейсмоактивность будет проявляться в виде слабых и средней силы землетрясений

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения представило подробности землетрясения, произошедшего в Армении 5 февраля. 

Как  передает Арменпресс, МЧС сообщает, что 5 февраля в 19:36 по местному времени в 5 км к северо-востоку от села Шоржа Гегаркуникской области на глубине 10 км произошло землетрясение силой 4,7 балла, сила которых в эпицентре по шкале MSK-64 составила 6-7 баллов. Он ощущался силой 5-6 баллов в Гегаркуникской области, во многих населенных пунктах Котайкской, Тавушской, Лорийской и Араратской областей -  силой 4-6 баллов,  в городе Ереван - силой 3-4 балла. За землетрясением последовало около 60 проявлений сейсмической активности. 

Отмечается, что в зоне эпицентра, по описанной ранее ситуации, в 1933-1947 годах, произошли землетрясения  магнитудой соответственно M = 5․0 и  M = 4․8. Сейсмический мониторинг Территориальной службой сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям осуществляется круглосуточный мониторинг  территорий Республики Армения,  Республики Арцах и  прилегающих территорий. 

«В связи с вышеупомянутыми сейсмическими событиями особое внимание было уделено оценке текущей сейсмоопасности. Проведен анализ геофизико-гидрогеохимических данных. 

Согласно последним данным Национальной сети сейсмического мониторинга, перед землетрясением увеличилось количество аномальных проявлений. Они еще не закончились. Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод, что в ближайшие дни сейсмичность продолжит проявляться в виде слабых и средней силы  землетрясений в Республике Армения и на прилегающих территориях. В то же время, согласно  имеющимся данным, вероятность сильных сейсмических толчков невелика. Территориальная служба сейсмической защиты МЧС осуществляет круглосуточный мониторинг․ Информация о ситуации будет предоставляться регулярно», - говорится в сообщении.


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