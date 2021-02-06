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COVID-19: в Арцахе подтверждено 2 новых случая

COVID-19: в Арцахе подтверждено 2 новых случая

5 февраля в Арцахе было проведено 46 тестов, в результате чего подтверждено 2 новых случая заболевания коронавирусом. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах. 

Зараженные  являются контактерами  ранее установленных очагов.

В настоящее время в стационаре  лечение от коронавируса получают 28 человек, а пациенты с легкой формой заболевания  получают амбулаторное лечение на дому.

Всего в Арцахе в 2021 году в лабораториях было обследовано 2170 граждан на выявление коронавируса,   у 481 из них тесты дали положительный результат.


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