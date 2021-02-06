COVID-19: в Арцахе подтверждено 2 новых случая

5 февраля в Арцахе было проведено 46 тестов, в результате чего подтверждено 2 новых случая заболевания коронавирусом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

Зараженные являются контактерами ранее установленных очагов.

В настоящее время в стационаре лечение от коронавируса получают 28 человек, а пациенты с легкой формой заболевания получают амбулаторное лечение на дому.

Всего в Арцахе в 2021 году в лабораториях было обследовано 2170 граждан на выявление коронавируса, у 481 из них тесты дали положительный результат.