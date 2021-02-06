Российские миротворцы разминировали около 1079 гектаров территории в Нагорном Карабахе

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны РФ продолжили разминирование, обнаружение и обезвреживание взрывных устройств в Нагорном Карабахе.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны РФ.

«За период проведения миротворческой миссии в Нагорном Карабахе было разминировано около 1079 гектаров земли, 280 км дорог. Было обнаружено и обезврежено 24 014 взрывоопасных предметов», - говорится в сообщении.

Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года войска российских миротворцев были размещены в Нагорном Карабахе. Основным составом военных является 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Командующим миротворческих сил является генерал-лейтенант Рустам Мурадов

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