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Российские миротворцы разминировали около 1079 гектаров территории в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы разминировали около 1079 гектаров территории в Нагорном Карабахе

Специалисты Международного противоминного центра  Минобороны РФ продолжили разминирование, обнаружение и обезвреживание взрывных устройств в Нагорном Карабахе. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Министерства  обороны РФ.

«За период  проведения миротворческой миссии в Нагорном Карабахе было разминировано около 1079 гектаров земли, 280 км дорог. Было обнаружено и обезврежено 24 014 взрывоопасных предметов», - говорится в сообщении. 

Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года войска российских миротворцев были размещены в Нагорном Карабахе. Основным составом  военных является 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Командующим миротворческих сил является генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
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