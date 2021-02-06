В направлении Гадрута найдено тело еще одного военнослужащего

В результате поисково-спасательных работ в Арцахе в направлении Гадрута было обнаружено тело еще одного военнослужащего.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«В результате поисково-спасательных операций вчера, 5 февраля, в направлении Гадрута было обнаружено тело еще одного погибшего военнослужащего. После судебно-медицинской экспертизы будет установлена личность последнего», - говорится в сообщении.

Поиски продолжаются и сегодня в направлении Гадрута и Джракана (Джебраил). За период с 13 ноября 2020 г. по 5 февраля 2021 г. было найдено 1365 тел.