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COVID-19: в Армении подтверждено 211 новых случаев, выздоровели 227 граждан

COVID-19: в Армении подтверждено 211 новых случаев, выздоровели 227 граждан

По состоянию на 11:00 часов  6 февраля, в Армении подтверждено 211 новых случаев COVID-19,  227 граждан выздоровели, 5 - умерли. За сутки было выполнено 2568 тестирований. Таким образом, общее количество тестов составило 661.749. 

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Всего подтверждено 167937 случаев заболевания коронавирусом, из них 159.577 случаев выздоровления, а 3114 – случаев смерти. В настоящее время лечение от коронавируса получают 4467 пациентов.


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