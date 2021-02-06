COVID-19: в Армении подтверждено 211 новых случаев, выздоровели 227 граждан

По состоянию на 11:00 часов 6 февраля, в Армении подтверждено 211 новых случаев COVID-19, 227 граждан выздоровели, 5 - умерли. За сутки было выполнено 2568 тестирований. Таким образом, общее количество тестов составило 661.749.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Всего подтверждено 167937 случаев заболевания коронавирусом, из них 159.577 случаев выздоровления, а 3114 – случаев смерти. В настоящее время лечение от коронавируса получают 4467 пациентов.