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В Арцах вернулись 52 231 человек

В Арцах вернулись 52 231 человек

Российские миротворческие  силы  продолжают обеспечивать возвращение арцахцев, покинувших свои дома в результате  войны. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны России.

«Всего с 14 ноября 2020 года в Арцах вернулись 52 231 человек», - говорится в сообщении Минобороны. 

Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года войска российских миротворцев были размещены в Нагорном Карабахе. Основным составом  военных является 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Командующим миротворческих сил является генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
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