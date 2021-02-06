В Арцах вернулись 52 231 человек
11:30, 6 Февраль, 2021
Российские миротворческие силы продолжают обеспечивать возвращение арцахцев, покинувших свои дома в результате войны.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны России.
«Всего с 14 ноября 2020 года в Арцах вернулись 52 231 человек», - говорится в сообщении Минобороны.Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года войска российских миротворцев были размещены в Нагорном Карабахе. Основным составом военных является 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Командующим миротворческих сил является генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен