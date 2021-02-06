Российские миротворческие силы продолжают обеспечивать возвращение арцахцев, покинувших свои дома в результате войны.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны России.

«Всего с 14 ноября 2020 года в Арцах вернулись 52 231 человек», - говорится в сообщении Минобороны.

Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года войска российских миротворцев были размещены в Нагорном Карабахе. Основным составом военных является 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Командующим миротворческих сил является генерал-лейтенант Рустам Мурадов

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