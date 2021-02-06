Европейские индексы - 05-02-21

МОСКВА, 6 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.03% и составил 14056.72 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.90% и составил 5659.26 пункта, британский FTSE снизился на 0.22% и составил 6489.33 пункта, а российский RTSI вырос на 2.07% и составил 1431.76 пункта.