Цены на цветные металлы - 05-02-21

ЛОНДОН, 6 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 5 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1984.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 7829.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2024.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 17590.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 22850.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2621.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.17% и составила 25199.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 1.63% и составила 45225.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.