"Айастани Анрапетутюн". Турция активизирует уйгурский фактор

«В Азии активизируется еще одна проблема, и вновь - связанная с Турцией. В последнее время в геополитическое поле выдвигается проблема уйгуров, проживающих в китайской провинции Синьцзян. Уйгуры - этнические турки. Их Турция использует для нанесения ударов по Китаю изнутри. В результате его активных усилий за последние два десятилетия усилились сепаратистские настроения уйгуров. Причем в этом случае Турция делает меньше публичных заявлений, и делает гораздо больше через сеть своих агентов.

Очевидно, что Турция, активно распространяя такую дезинформацию, пытается постоянно держать вопрос об уйгурах в повестке дня и использовать его как эффективный инструмент геополитического развития в благоприятной для себя ситуации. Турция стремится начать процесс создания своего видения великого Турана именно с уйгуров. Следует отметить, что в течение тысячелетий, на всем пути перехода из Азии в Европу, образовалось множество колоний этнических турок, и если Турция намерена восстановить эту траекторию, она неизбежно вступит в конфликт не только с Китаем, но и с Россией, Ираном, Грузией. а теперь еще и с европейскими странами, где уже проживает большое количество турок».

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