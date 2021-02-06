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"Айастани Анрапетутюн". Турция активизирует уйгурский фактор

"Айастани Анрапетутюн". Турция активизирует уйгурский фактор

«В Азии активизируется  еще одна проблема, и вновь - связанная с Турцией. В  последнее время в геополитическое  поле выдвигается проблема уйгуров, проживающих в китайской провинции Синьцзян. Уйгуры - этнические турки. Их Турция использует для нанесения ударов по Китаю изнутри. В результате его активных усилий за последние два десятилетия усилились сепаратистские настроения уйгуров. Причем в этом случае Турция делает меньше публичных заявлений,  и делает гораздо больше через  сеть своих агентов. 

Очевидно, что Турция, активно распространяя такую дезинформацию,  пытается постоянно держать вопрос об уйгурах в повестке дня и использовать его как эффективный инструмент  геополитического развития в благоприятной для себя ситуации. Турция стремится начать процесс создания своего видения великого Турана именно с уйгуров. Следует отметить, что в течение тысячелетий, на всем  пути перехода из Азии в Европу, образовалось множество колоний этнических турок, и если Турция намерена восстановить эту траекторию, она неизбежно вступит в конфликт не только с Китаем, но и с Россией, Ираном, Грузией. а теперь еще и с европейскими странами, где уже проживает  большое количество  турок».

Полностью  текст статьи читайте в сегодняшнем номере газеты


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