Время в Ереване: 11:07:36,   7 Февраль

По траектории истории

По траектории истории

7 февраля 2012 года - день написания буквами армянского алфавита в сети Интернет.

-   7 февраля 1876 года родился Исаак Алиханян, армянский театральный актер, народный артист Арм.ССР и Груз.ССР (умер в 1946 году).

-   7 февраля 1478 года родился Томас Мор,   выдающийся английский мыслитель, писатель, политический деятель, католический святой, гуманист эпохи Возрождения, наиболее известный своей работой «Утопия» (ум. 1535).

-  7 февраля   1807 года  произошла битва при Прейсиш-Эйлау, одно из самых известных сражений между русскими и французскими войсками.

-   7 февраля 1832 г. русский математик Николай Лобачевский представил в Российской академии наук свою новую геометрию, отличную от геометрии Евклида.

-  7 февраля 1910 года родился Мамикон Арустамян – армянский  философ, доктор философских наук (1971), профессор (1972), участник Великой Отечественной войны.

- 7 февраля 1922 года родился Мкртич Седракян - армянский художник, заслуженный художник Армянской ССР (1967), Народный художник Армянской ССР (1985), участник Великой Отечественной войны.

 

М. А.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации