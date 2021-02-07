По траектории истории

7 февраля 2012 года - день написания буквами армянского алфавита в сети Интернет.

- 7 февраля 1876 года родился Исаак Алиханян, армянский театральный актер, народный артист Арм.ССР и Груз.ССР (умер в 1946 году).

- 7 февраля 1478 года родился Томас Мор, выдающийся английский мыслитель, писатель, политический деятель, католический святой, гуманист эпохи Возрождения, наиболее известный своей работой «Утопия» (ум. 1535).

- 7 февраля 1807 года произошла битва при Прейсиш-Эйлау, одно из самых известных сражений между русскими и французскими войсками.

- 7 февраля 1832 г. русский математик Николай Лобачевский представил в Российской академии наук свою новую геометрию, отличную от геометрии Евклида.

- 7 февраля 1910 года родился Мамикон Арустамян – армянский философ, доктор философских наук (1971), профессор (1972), участник Великой Отечественной войны.

- 7 февраля 1922 года родился Мкртич Седракян - армянский художник, заслуженный художник Армянской ССР (1967), Народный художник Армянской ССР (1985), участник Великой Отечественной войны.

М. А.