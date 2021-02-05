Главы МИД Армении и РФ обсудили ход выполнения трехсторонних договоренностей

5 февраля 2021 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудили ход выполнения договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также итоги состоявшегося 30 января 2021 года в Москве заседания Рабочей группы под совместным председательством заместителей глав правительств трех стран.

Рассмотрены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, взаимодействие в международных делах. Намечен график предстоящих межмидовских контактов.