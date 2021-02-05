Правительство Израиля продлило запрет на въезд и выезд из страны на 14 дней — до 20 февраля. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, пб этом сообщила канцелярия премьер-министра.

Возможность покинуть Израиль будет предоставлена лицам, не являющимся гражданами и постоянными жителями, израильтянам, постоянно проживающим за границей, а также — получившим разрешение комиссии по исключительным случаям.