Российскими миротворцами в Карабахе от неразорвавшихся боеприпасов очищено в целом 859,3 га 

Российскими миротворцами в Нагорном Карабахе мероприятия по разминированию и вывозу обнаруженных взрывоопасных предметов на полигон уничтожения не проводились в связи со сложными метеоусловиями.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ, однако с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено в целом 859,3 га территории, 245,8 км дорог, 962 домостроения, в том числе 27 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 23 936 взрывоопасных предметов.