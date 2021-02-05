В сопровождении российских миротворцев в Карабах вернулись 51 947 человек

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан Нагорного Карабаха в места их постоянного проживания и восстановление объектов гражданской инфраструктуры, оказывается гуманитарная помощь населению.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ, за сутки с территории Армении в Нагорный Карабах возвратилось 96 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 51 947 человек.