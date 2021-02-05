В Гегаркуникской области вследствие землетрясения не было зафиксировано серьезных разрушений 

В Гегаркуникской области не было зафиксировано серьезных разрушений вследствие землетрясения, зарегистрированного в 5 км от общины Шоржа. Об этом в беседе с Арменпресс сказал губернатор Гегаркуника Гнел Саносян.

«У нас нет серьезных разрушений. По имеющимся на данный момент данным, повреждены некоторые старые здания и сараи, повреждены линии электропередач, в результате чего в близлежащих населенных общинах сейчас нет электричества. В населенных пунктах Шогакат и Чамбарак нет электричества. Специалисты работают, скоро будет восстановлено электричество», - сказал Саносян.

Губернатор отметил, что здания пострадали в основном в общинах Шоржа и Артаниш. Жертв и пострадавших нет.

5-го февраля в 19:36 по местному времени (в 15:36 по Гринвичу), сейсмической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 40.53⁰ северной широты и 45.32⁰ восточной долготы (в 5 км к северо-востоку от села Шоржа Армении), с глубиной очага 10 км, магнитудой 4,7.

Сила подземных толчков в Гегаркуникской области составила 5-6 баллов, в многочисленных населенных пунктах Котайкской, Тавушской, Лорийской и Араратской областей - 4-6 баллов, в Ереване - 3-4 балла.