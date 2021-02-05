Научная комиссия при министерстве здравоохранения Ливана одобрила использование российской вакцины "Спутник V". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает ливанское национальное агентство NNA.

"Научная комиссия, сформированная министром здравоохранения Хамедом Хасаном, одобрила регистрацию вакцин, предоставляемых частных сектором в рамках чрезвычайного разрешения (Еmergency Use Authorization EUA), для вакцины "Спутник V" при условии его импорта исключительно из лицензированных складов", - пишет агентство.

Министр иностранных дел Ливана Шарбель Вахбе в четверг обратился к правительству РФ с просьбой предоставить 200 тысяч доз вакцины от коронавируса в виде помощи, сообщила в четверг пресс-служба МИД Ливана.