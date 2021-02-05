Землетрясение около села Шоржа: информации о жертвах и разрушениях не поступало

5-го февраля в 19:36 по местному времени (в 15:36 по Гринвичу), сейсмической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 40.53⁰ северной широты и 45.32⁰ восточной долготы (в 5 км к северо-востоку от села Шоржа Армении), с глубиной очага 10 км, магнитудой 4,7.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, сила подземных толчков в Гегаркуникской области составила 5-6 баллов, в многочисленных населенных пунктах Котайкской, Тавушской, Лорийской и Араратской областей - 4-6 баллов, в Ереване - 3-4 балла.

По состоянию на 20:10 часов сообщений о разрушениях, жертвах и пострадавших на территории Армении не поступало.