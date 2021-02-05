Зарегистрированное в Азербайджане землетрясение ощущалось в Армении

Землетрясение, зарегистрированное в Азербайджане, ощущалось в Армении. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт Средиземноморского сейсмологического центра, в 19:36 по ереванскому времени в 75 км к западу от азербайджанского города Гянджа с гипоцентром на глубине 10 км произошло землетрясение силой 4,6 балла.

Эпицентр находился в 14 км к востоку от общины Чамбарак Армении.

Землетрясение ощущалось в Ереване и областях Армении.