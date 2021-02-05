МИД Польши пообещал выслать российского дипломата

Варшава намерена выслать российского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата сотрудника польского генконсульства. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом рассказал посол России в Польше Сергей Андреев.

Ранее российский МИД выразил протест в связи с участием в несогласованных акциях трех дипломатов из Швеции, Польши и Германии, в ближайшее время они должны покинуть Россию.

Как сообщил Андреев, в пятницу его пригласили в МИД Польши, где с ним на эту тему провел беседу замглавы ведомства Марчин Пшидач.

"Заместитель министра Пшидач выразил несогласие и протест по этому поводу. Естественно, я повторил то, что, собственно говоря, было сказано польскому посольству в Москве относительно причин такого решения", — рассказал Андреев.

Польская сторона может принять ответные меры, если Россия "не пересмотрит своего решения".

По его словам, в ходе беседы "было добавлено, что это решение польской стороны будет приниматься по согласованию с ее партнерами по Евросоюзу".