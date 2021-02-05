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В Шурнухе будет построено 11 новых домов

В Шурнухе будет построено 11 новых домов

В селе Шурнух Сюникской области начнется строительство микрорайона «Нор Верин тагер». Как передает Арменпресс, об этом сообщает Единый информационный центр.

«В ближайшее время в Шурнухе начнется строительство микрорайона «Нор Верин тагер» («Новый Верхний район»). Будет построено 11 домов. До этого жители, потерявшие недвижимость в Шурнухе и Воротане, получат единовременную выплату в размере 300 тыс драмов. В течение следующих шести месяцев им будет предоставлено 68 тысяч драмов в месяц», - говорится в сообщении.

Бенефициарами программы помощи потерявшим недвижимость жителям Шурнуха и Воротана являются также несовершеннолетние.


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