Статистика внешнеторгового оборота Армении в 2020 году

В январе-декабре 2020 года у Армении наибольший товарооборот был зафиксирован с Россией, Китаем и Швейцарией. Как сообщает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные Статистического комитета Армении.

Внешнеторговый оборот в январе-декабре 2020 года составил 7 млрд 103 млн 875,5 тыс долларов, сократившись на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Самый большой внешнеторговый оборот Армении был зафиксирован с Россией - 2 млрд 155 млн 126,5 тыс долларов, хотя и зафиксировано снижение на 3,5% по сравнению с 2019 годом. После России идет Китай - 964 млн 531,4 тыс долларов, по сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился на 2%. Далее следует Швейцария, с которой внешнеторговый оборот Армении составил 485 млн 550,6 тыс долларов, но по сравнению с 2019 годом этот показатель снизился на 5,1%.

Общий товарооборот со странами СНГ составил 2 млрд 430 млн 240,9 тыс долларов. В январе-декабре 2020 года товарооборот Армении со странами ЕАЭС составил 2 млрд 253 млн 081,3 тыс долларов. Из стран-членов ЕАЭС существенно увеличился внешнеторговый оборот Армении с Беларусью и Казахстаном. В частности, товарооборот с Беларусью в январе-декабре 2020 года увеличился на 17,4%, а с Казахстаном - на 96%. Между тем товарооборот Армении с Кыргызстаном, входящим в состав ЕАЭС, в прошлом году снизился на 63,2%.

Внешнеторговый оборот Армении со странами ЕС в 2020 году составил 1 млрд 276 млн 485,9 тыс долларов, сократившись на 22,9% по сравнению с 2019 годом.

Из стран ЕС у Армении в 2020 году внешнеторговый оборот с Германией составил 291 млн 575,3 тыс долларов, с Италией - 232 млн 597,5 тыс долларов. Товарооборот со Словакией в 2020 году хотя и был небольшим - 17 млн 669,0 тыс долларов, но по сравнению с 2019 годом увеличился на 99,1%. Товарооборот с Финляндией увеличился на 23,2%, с Грецией - на 16,8%.

Товарооборот Армении с США составил 152 млн 062,1 тыс долларов, что на 54,5% меньше, чем в 2019 году. В 2020 году товарооборот Армении с Объединенными Арабскими Эмиратами составил 115 млн 300,1 тыс долларов, что на 6,8% больше, чем в 2019 году.

Товарооборот с Ираном составил 400 млн 161,3 тыс долларов, снизившись на 2,2% по сравнению с 2019 годом. Товарооборот с другим соседом, Грузией, в 2020 году составил 129 млн 708,5 тыс долларов, что на 12,9% меньше, чем в 2019 году.