Предстоящие на 6 февраля мероприятия
18:02, Февраль 05, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 21:21 В сопровождении российских миротворцев в Карабах вернулись 51 947 человек
- 21:10 Главы МИД Армении и Люксембурга обсудили сложившуюся в Арцахе гуманитарную ситуацию
- 20:54 В Гегаркуникской области вследствие землетрясения не было зафиксировано серьезных разрушений
- 20:38 Минздрав Ливана одобрил использование российской вакцины "Спутника V"
- 20:29 Прилагаются усилия по окончательной стабилизации ситуации: посол Франции министру обороны Армении
- 20:12 Землетрясение около села Шоржа: информации о жертвах и разрушениях не поступало
- 20:01 Состоялось заседание межведомственной комиссии по оценке субвенционных программ
- 19:52 Зарегистрированное в Азербайджане землетрясение ощущалось в Армении
- 19:24 МИД Польши пообещал выслать российского дипломата
- 19:13 Вице-премьер Тигран Авинян провел встречу с послом Ирана в Армении
- 19:07 РФ объявила «persona non grata» сотрудников диппредставительств Швеции, Польши и Германии
- 18:35 В Шурнухе будет построено 11 новых домов
- 18:19 Статистика внешнеторгового оборота Армении в 2020 году
- 18:02 Предстоящие на 6 февраля мероприятия
- 17:53 Сверхзадача - сохранение геополитической субъектности Арцаха: интервью с главой МИД Арцаха
- 17:46 Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины "Спутник V"
- 17:45 Первый президент Армении обсудил с послом США сложившуюся в Армении и Арцахе ситуацию
- 17:40 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-02-21
- 17:40 Азиатские индексы - 05-02-21
- 17:25 На армяно-азербайджанской границе сохранялась стабильная оперативная обстановка
- 17:21 Путевки в Египет подешевели из-за падения стоимости трансфера
- 16:53 Вице-премьер Авинян принял директора компании “Веолия” по вопросам Армении
- 16:39 Майкл Блумберг вернулся на пост спецпосланника ООН по климату
- 16:36 Институт Пауля Эрлиха заявил о готовности поддержать "Спутник V" в ФРГ
- 16:30 От возвращения пленных до армяно-китайских экономических связей: встреча Мирзояна с послом Китая
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